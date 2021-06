Associazioni: Movimento Giovani Ucid, domani l’Assemblea nazionale “Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa”

“Il tempo di una coraggiosa testimonianza per l’Italia e l’Europa” sarà il tema dell’Assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche del Movimento Giovani dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti), associazione che dal 1947 in Italia riunisce manager e leader del mondo economico i quali si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa mettendo al centro della propria azione la dignità della persona umana e la promozione del bene comune.

Ai lavori dell’Assemblea, domani, 15 giugno, a Roma, prenderanno parte il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il presidente della Conferenza delle Commissioni del Parlamento europeo Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, il presidente nazionale Ucid, Gian Luca Galletti, nonché il presidente di Confindustria Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano, il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati, e il presidente di Giovani Federmanager, Renato Fontana.

L’Assemblea sarà l’occasione per il rinnovo dei vertici del Movimento Giovani dell’Ucid: Benedetto Delle Site sarà il nuovo presidente nazionale, mentre Simona Mulè assume il ruolo di segretario generale e il coordinamento delle Giovani Donne Ucid.

“Facciamo appello al coraggio perché per la nostra generazione è giunto il tempo di rinnovare l’impegno di chi ci ha preceduto per assicurare al nostro Paese e all’intero continente un futuro prospero”, ha sottolineato Delle Site, che ha poi chiarito le priorità del suo mandato: “Vogliamo partire dai giovani e dai territori per formare una nuova classe dirigente nazionale che raccolga l’invito del Papa alla ricostruzione di un’economia fondata su giusti rapporti etici e sociali, innanzitutto attraverso una testimonianza coerente nell’impresa e nelle organizzazioni di appartenenza da offrire in prima persona”.

“La dottrina sociale della Chiesa è la nostra bussola in un momento in cui le iniquità sociali avanzano: dalle disparità salariali tra uomini e donne alla perdita di occupazione che ha colpito in modo particolare l’universo femminile, passando per la sempre maggiore difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, maternità e carriera professionale”, ha evidenziato Mulè.

Il Consiglio direttivo, inoltre, è composto dai vicepresidenti Clementina Rosato, Francesco Augurusa, Simone Pedretti e Giuseppe Tomasello, dai vicesegretari Andrea Coppola e Chiara Fadda, dai consiglieri Gabriele Bani, Domenico Arena, Vincenzo Benincaso, Veronica Bonagura, Benedetta Cavagnis, Saverio D’Addato, Giovanni Di Luozzo, Mario Fortunato, Daniele Lonardo, Marco Marcatili, Claudia Marchi, Giovanni Moraglia, Francesco Moretto, Fabio Potenza, Lorenzo Quilici, Giovanni Ritirossi, Anna Rosso, Jacopo Toia, Jacopo Coghe e Andrea Saponaro.