Adolescenti: Cei, il 12 luglio presentazione del progetto “Seme diVento” promosso da Snpg e Uffici per la pastorale familiare e catechistico

“Seme diVento”: è il nome del nuovo progetto dedicato agli adolescenti pensato dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg), guidato da don Michele Falabretti, insieme con gli Uffici nazionali catechistico e per la pastorale della famiglia della Cei. “Un progetto – affermano dal Snpg – che nasce da un bisogno educativo e dal desiderio di camminare insieme a loro per sostenerli nella crescita”. “Seme diVento” sarà illustrato il 12 luglio, alle ore 15, in diretta streaming da Nando Pagnoncelli, che presenterà una ricerca Ipsos commissionata ad hoc, da Pierpaolo Triani, che esporrà le linee pedagogiche nell’incontro con gli adolescenti, da mons. Valentino Bulgarelli e fra Marco Vianelli, rispettivamente direttori dell’Ufficio catechistico e dell’Ufficio per la pastorale della famiglia, e da don Falabretti.