Irlanda: mons. McKeown (Derry), “il messaggio di Gesù non può essere annunciato da una Chiesa che si chiude in se stessa”

“Il messaggio di Gesù non può essere annunciato da una Chiesa che si chiude in se stessa. Una Chiesa che ha paura di intraprendere la strada meno battuta non è una Chiesa che cammina con Gesù”. Lo ha detto ieri il vescovo di Derry, Donal McKeown, facendo riferimento al cammino sinodale che la Chiesa cattolica d’Irlanda ha intrapreso quest’anno. “È importante che impariamo a vivere il messaggio scomodo di Gesù. La Chiesa non sarà riformata proclamando un messaggio che ha perso il suo sapore salato o nascosto la sua luce”, ha detto il vescovo, aggiungendo: “Ci sarà vita nuova se semineremo i semi nella speranza, non se li accumuleremo nella paura. L’intero processo sinodale per la Chiesa in Irlanda non andrà da nessuna parte se il risultato desiderato è promuovere agende individuali e argomenti spesso divisivi. L’unica domanda che si fanno i piccoli discepoli di Gesù è, ‘Cosa vuole Dio dalla Chiesa in Irlanda oggi?’. L’irresistibile crescita del piccolo granello di senape vincerà sempre. Il nostro compito è ascoltare e osservare i segnali di quella crescita in modo da poterla facilitare”.