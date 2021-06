Diocesi: Bologna, online il percorso di approfondimento storico-artistico “A tavola con San Domenico”

In occasione del Giubileo per gli 800 anni dalla morte di san Domenico, l’arcidiocesi di Bologna ha deciso di donare alle guide e agli accompagnatori turistici un percorso formativo online. Si tratta – spiega un comunicato della curia – di un itinerario storico-artistico che, come l’anno Giubilare, porta il titolo “A tavola con San Domenico” e si articola in diversi contributi frontali riguardanti la spiritualità e l’arte domenicana presente a Bologna e nel territorio emiliano romagnolo. Il progetto è nato dall’intesa fra l’arcidiocesi e il Comune di Bologna, insieme alla Città metropolitana, ed è promosso dall’Associazione europea “Arte e fede” e dall’Ordine dei frati predicatori d’intesa con “Genus Bononiae – Musei nella città”. Il percorso formativo “si è avvalso della collaborazione dell’Istituto superiore di scienze religiose Marvelli delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, così come dell’associazione ‘Succede solo a Bologna’ e dell’agenzia ‘Petroniana viaggi e turismo’”.