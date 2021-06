Giustizia riparativa: “Con i Bambini”, selezionati 17 progetti attraverso il bando “Cambio rotta” che interesseranno 5mila ragazzi dai 10 ai 17 anni

Sono 17 i progetti selezionati dall’impresa sociale “Con i Bambini” attraverso il bando “Cambio rotta” promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Gli interventi interesseranno circa 5.000 bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni, già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati di gruppo, oppure in uscita da procedimenti penali o amministrativi. I progetti, sostenuti complessivamente con 14,5 milioni di euro, saranno implementati nelle aree del Nord, del Centro e del Sud Italia e coinvolgono 390 organizzazioni tra enti di Terzo settore, enti pubblici, istituti scolastici, enti profit. In altri termini, “i progetti prevedono la creazione di sinergie locali per fare in modo che sia tutta la comunità educante a farsi carico del reinserimento sociale dei minori autori di reato, con azioni secondo l’approccio della giustizia riparativa e interventi di educativa di strada nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, soprattutto nei quartieri considerati particolarmente a rischio”, spiega una nota di “Con i Bambini”.

Il centro di ricerca Vois dell’Università di Pisa, partner in tutti i progetti selezionati, si occuperà della valutazione d’impatto degli interventi, ovvero di valutare i cambiamenti osservabili nei percorsi di vita individuali dei beneficiari e nei loro contesti di vita. Si segnala, inoltre, la presenza in tutti i partenariati delle strutture locali del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità del ministero di Giustizia, con il quale si è instaurata una proficua collaborazione nella fase di impostazione del bando.