Festival biblico: Treviso, verso il “sold out” per gli eventi in programma dal 17 al 20 giugno

Per la prima volta a Treviso, il Festival biblico che si svolgerà in città dal 17 al 20 giugno potrebbe registrare il “sold out”. Come spiega una nota della diocesi, “molti dei dodici eventi in programma, infatti, hanno quasi esaurito i posti a disposizione nella piattaforma Eventbrite che raccoglie le prenotazioni per incontri, spettacoli, concerti, meditazioni in musica, presentazioni di libri”.

Si tratta di una delle prime manifestazioni culturali “in presenza” dopo un lungo tempo di silenzio, e di vuoto, di sale, piazze e teatri. I diversi incontri promossi dal Festival – giunto alla 17ª edizione – avranno come filo conduttore il tema della fraternità. “Siete tutti fratelli” infatti è il tema dell’edizione 2021 che si svolge nelle città di sei diocesi del Veneto.

A Treviso, sarà un concerto mattutino della cantautrice Erica Boschiero, insieme al musicista Sergio Marchesini, ad aprire il Festival giovedì 17, alle 9 e alle 10.45 al teatro Eden: “In spirito di fratellanza” – viaggio musicale alla scoperta dei Diritti umani, dedicato in particolare ai bambini e ragazzi dei Grest cittadini.

Al centro dell’evento del pomeriggio – alle 17 nella sede della Provincia di Treviso – sarà invece “Il lavoro tra maledizione e benedizione – La fraternità, una chiave di volta” in un dialogo tra l’economista Luigino Bruni e il vescovo Michele Tomasi. Alla sera, poi, in Casa dei Carraresi, alle 20.30, la presentazione del libro di Bruni “L’esilio e la promessa – commento al libro di Ezechiele”, in collaborazione con Fondazione Cassamarca.

Tra gli appuntamenti in programma ci sono meditazioni, dialoghi, presentazioni di volumi, concerti e spettacoli oltre al pranzo multiculturale di fraternità organizzato per le 12 di sabato 19 presso la Casa della carità.

Per tutti gli appuntamenti, gratuiti, è necessaria la prenotazione su Eventbrite. Alcune iniziative saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Treviso.