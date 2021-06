Ucraina: presentato a Kiev il libro “Bartolomeo: apostolo e visionario”

Un libro per spiegare alla società ucraina la figura del Patriarca ecumenico Bartolomeo, ripercorrendo anche i suoi incontri personali con due Papi, Francesco e Benedetto XVI. È stato presentato – fa sapere oggi una nota della Chiesa greco-cattolica ucraina – l’11 giugno scorso presso la presidenza del metropolita Epifaniy, primate della Chiesa ortodossa dell’Ucraina. Scritto da John Chryssavgis, il libro ha come titolo “Bartholomew: Apostle and Visionary”. Il patriarca Bartolomeo – ha detto Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina – è una delle personalità intellettuali di spicco dei nostri tempi. Con la sua apertura e forza intellettuale, promuove una cultura dell’incontro che diventa particolarmente rilevante nel contesto del mondo del dopo Coronavirus”. “Siamo rimasti tutti colpiti dal momento in cui Papa Francesco, visitando personalmente Sua Santità, ha chinato il capo davanti a lui chiedendo la sua benedizione. È qualcosa di più di un semplice riconoscimento reciproco. Questa è una vicinanza spirituale speciale e profonda che apre nuove opportunità per ogni dialogo”. Secondo l’arcivescovo maggiore, “la cultura dell’incontro e della cooperazione, presente oggi tra Roma e Costantinopoli, è un buon esempio del coraggio necessario per costruire le relazioni a Kiev”. “Dobbiamo incontrarci, cooperare, mostrare gesti comuni di rispetto reciproco, amore e solidarietà”. Particolarmente importante è anche “il sostegno del Patriarca Bartolomeo al popolo e allo Stato ucraini, in particolare onorando le vittime dell’Holodomor e proteggendo la sovranità e l’integrità nazionali”. Bartolomeo è atteso in Ucraina per il 30° anniversario dell’Indipendenza. Inoltre, quest’anno si celebra il 20° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II in Ucraina. Durante l’incontro, egli aveva chiamato l’Ucraina “laboratorio di ecumenismo”. Il Consiglio panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose quest’anno si aspetta un incontro ugualmente importante con il patriarca di Costantinopoli”, ha affermato Shevchuk.