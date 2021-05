Vaccini: Unicef Italia, al via campagna di crowdfunding per Paesi a basso reddito

In occasione dei trent’anni dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (27 maggio), l’Unicef Italia lancia – fino al prossimo 31 luglio – sulla piattaforma “Rete del dono” una campagna di crowdfunding che coinvolgerà tutti i comitati, i volontari e i partner locali dell’Unicef Italia con l’obiettivo di supportare l’acquisto e la distribuzione equa dei vaccini anti Covid-19, indipendentemente dai livelli di reddito del Paese, attraverso l’iniziativa Covax, di cui Unicef è partner. L’obiettivo iniziale di Covax è quello di avere 2 miliardi di dosi disponibili entro la fine del 2021. Almeno 1,3 miliardi di queste dosi saranno messe a disposizione dei 92 Paesi a basso e medio reddito. Attraverso questa campagna Unicef Italia intende rendere l’accesso ai vaccini equo e sostenibile per tutti. Sulla pagina della campagna è possibile sostenere l’iniziativa in due modi: decidendo di effettuare direttamente una donazione oppure attivandosi in prima persona e creando una campagna di raccolta fondi personalizzata.