Giovani e Covid-19: Salesiani, 13 maggio webinar con la ministra Bonetti

È fissato al 13 maggio l’ultimo appuntamento del ciclo di tre webinar del progetto promosso dai salesiani “Gli adolescenti al tempo del Coronavirus. Tra diritti negati, disuguaglianze e prospettive educative”, con la centro la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tema di questo terzo incontro “Nuove sfide: il Covid-19 quale occasione per ripensare strategie e politiche”. A partecipare saranno Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia; Alessandro Rosina, docente di Demografia e statistica sociale nella facoltà di Economia dell’Università cattolica di Milano; Vanessa Pallucchi, vicepresidente nazionale Legambiente; don Stefano Mondin, delegato della Pastorale giovanile dei salesiani del Piemonte e Valle d’Aosta; Andrea Farina, coordinatore dell’Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori. Sarà presente anche il presidente di Salesiani per il sociale – Italia Centrale, don Emanuele De Maria. L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 17.00 sulla pagina Facebook “MinoridiDiritto” e sul canale YouTube “ICC SalesianiDonBosco”. Per maggiori informazioni www.minorididiritto.org