Televisione: Rai Premium, il 13 maggio in onda “Il coraggio del perdono” per il 40° dell’attentato a Giovanni Paolo II

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), in occasione del 40° anniversario dell’attentato a Papa Wojtyła trasmette, il 13 maggio, alle 23.05, “Il coraggio del perdono”, un documentario di Rai Vaticano, firmato da Massimo Milone e Stefano Girotti, con la regia di Carlotta Bernabei. “Un’inchiesta di Rai Vaticano nel solco della misericordia per ricordare le oscure vicende dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II, che, miracolosamente sopravvissuto e dopo tante sofferenze, volle perdonare l’uomo che gli aveva sparato”, si legge in una nota, che conclude così: “Dalla storia all’attualità seguendo un filo che collega Wojtyła a Papa Francesco”.