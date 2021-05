Giornata comunicazioni sociali: Radio Mater, stasera Paolo Ruffini partecipa a “Voi siete il sale della terra” per presentare il Messaggio del Papa

Stasera, alle ore 21,10, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede, interverrà a Radio Mater nella trasmissione “Voi siete il sale della terra”, per presentare il Messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebrerà domenica 16 maggio. “Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone dove e come sono” – tema del Messaggio del Papa – è l’invito che Filippo rivolge a Natanaele. “Vieni e vedi” – scrive Francesco – non consiste nell’offrire ragionamenti ma “una conoscenza diretta”….. “Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere di persona”. Il Papa invita i media di oggi “a consumare le suole delle scarpe….” per “venire a vedere”

Ospiti della trasmissione, condotta dal giornalista Enrico Viganò e da don Donato Vicini, oltre a Paolo Ruffini, Marco Bertola, già caporedattore di Avvenire, Giacomo Bertoni, giornalista di “Ossigeno per l’informazione”, Luca Geronico, inviato di Avvenire, e Francesco Vitale, giornalista di “Italia Stampa”.