Svezia: Jan Byström, marito e padre, già pastore luterano, ordinato sacerdote cattolico della diocesi di Stoccolma

Jan Byström con il card. Arborelius (Foto Greger Hatt)

Jan Byström, 68 anni, già pastore nella Chiesa di Svezia, psicoterapeuta per professione, marito e padre, sabato 8 maggio è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Sant Eric a Stoccolma, dal card. Anders Arborelius. A darne ora notizia il sito della diocesi svedese. Byström, che eserciterà il suo ministero a Uppsala, nella parrocchia di St. Lars, 3mila anime e 75 nazionalità, era stato ordinato diacono nella città in cui vive il 6 marzo scorso. Presentandolo prima dell’ordinazione, il gesuita Ulf Jonsson ha affermato che proprio “i suoi molti anni di impegno come laico cattolico nella parrocchia di St. Lars, a Uppsala, garantiscono anche che è un vir probatus, adatto per essere ordinato sacerdote”. Nell’omelia il card. Arborelius ha elencato i compiti che Byström avrà come pastore di un gregge (era il tema del Vangelo): “Aiutare molti a scoprire quanto Gesù è vicino a loro nelle loro vite ordinarie e un po’ noiose”, “dare speranza e fiducia tramite i sacramenti”, “liberare le persone dalla tirannia del peccato attraverso la confessione”, insegnare “ad ascoltare la parola di Dio perché diventi guida personale” dei credenti.