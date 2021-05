Tv2000: domani Rosario da Fatima e lo speciale in diretta a 40 anni dall’attentato a Giovanni Paolo II

Tv2000, alla vigilia del 40° anniversario dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II, trasmette domani, mercoledì 12 maggio alle 20.50, il Rosario dalla cappella delle Apparizioni del santuario di Fatima, con il card. José Tolentino de Mendonça (in onda anche su InBlu2000 e Facebook) e alle 21.40 lo speciale “13 maggio 1981 – Il proiettile deviato”, condotto da Paola Saluzzi.

Quel pomeriggio in piazza San Pietro, come ha sempre ricordato Papa Wojtyla, “una mano ha sparato e un’altra ha guidato la pallottola”. Il progetto dell’attentatore turco Alì Agca impedito dalla Divina Provvidenza.

Lo speciale, attraverso interviste, ricostruzioni e testimonianze dirette, ripercorrerà la cronaca di quelle drammatiche ore di paura e di speranza, racconterà perché San Giovanni Paolo II si convinse da subito di essere stato salvato dalla Divina Provvidenza, approfondirà il collegamento di quell’avvenimento con il terzo segreto di Fatima e ricorderà l’incontro in carcere con l’attentatore, al quale Papa Wojtyla aveva concesso fin da subito il suo perdono.

Tra gli ospiti in studio mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione; i giornalisti Gian Franco Svidercoschi e Antonio Preziosi; Luca Buzzonetti, figlio di Renato Buzzonetti, medico personale del Pontefice, che soccorse Papa Giovanni Paolo II subito dopo l’attentato.

Tra le testimonianze di chi era quel giorno in piazza San Pietro anche quelle di Arturo Mari, fotografo de L’Osservatore Romano, e dell’agente di Polizia dell’Ispettorato Vaticano, Mario Scipioni.