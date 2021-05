Diocesi: il 13 maggio l’ordinazione episcopale di mons. Maurizio Aloise come nuovo arcivescovo di Rossano-Cariati

Il 13 maggio prossimo, alle ore 17, nella Basilica Concattedrale di Squillace si terrà l’ordinazione episcopale di mons. Maurizio Aloise, eletto il 20 marzo scorso da Papa Francesco come nuovo arcivescovo di Rossano-Cariati. È quanto si legge in una nota stampa. La solenne concelebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra.

“Saranno previsti anche degli spazi esterni fuori dalla Basilica”, si legge nella nota, “dando la possibilità di seguire anche da casa la sacra liturgia di ordinazione attraverso il canale web youtube della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace (https://m.youtube.com/channel/UC2hfutInamIakv_QmZHWBHw)”. Il motto episcopale scelto da mons. Maurizio Aloise “richiama la più antica antifona mariana, risalente al III secolo, che unisce Oriente ed Occidente: Sub Tuum praesidium”. Nello stemma di mons. Aloise vi è il mare, “che richiama le sue origini, che è lo stesso Mar Ionio che bagna l’arcidiocesi di Rossano-Cariati. Il colore azzurro del mare rimanda alla trascendenza e all’ineffabilità divina, inoltre si legge la purezza e la trasparenza, virtù, che si possono apprendere alla scuola di Maria”. Dal mare – spiega la nota – “sale una croce lievemente spostata sul fianco sinistro, perché a destra, in basso, compare la ‘M’ di Maria. Le stelle in alto, ricoprono diversi significati: la Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo; le tre virtù teologali, fede, speranza e carità; la Verginità di Maria, prima, durante, dopo il parto”.