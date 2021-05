Libano: i militari italiani consegnano ai bisognosi vestiario e giochi offerti da donatori novaresi e modenesi

(foto Ministero della Difesa)

I militari di ​Italbatt, l’unità di manovra del contingente italiano di Unifil appartenente al Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°) di Bellinzago Novarese, hanno terminato in questi giorni, la prima parte delle consegne di beni a favore delle famiglie e dei bambini libanesi bisognosi prevista per il mese di aprile. Il colonnello Paolo Scimone, comandante di Italbatt, alla presenza delle autorità locali, ha officiato la consegna del materiale raccolto grazie alla solidarietà e alla collaborazione mostrate da importanti organizzazioni del territorio novarese e modenese, che hanno voluto sostenere in maniera attiva le iniziative promosse per il Libano dal Reggimento “Nizza”. Il contingente italiano ha consegnato tutto il materiale alle principali e maggiormente accreditate associazioni di volontariato presenti nell’area di Tiro, tra le quali la Croce rossa, il Social development center di Alma Ash Sha’b e l’associazione “Amel” che, come riportato sul sito del ministero della Difesa, hanno ringraziato i militari e la popolazione italiana per la generosità dimostrata. Il coordinamento della cellula Cimic – Cooperazione civile-militare del Reggimento, ha permesso lo stoccaggio, il trasporto e la successiva distribuzione dei materiali che rappresentano un importante supporto alla popolazione locale provata dalla grave situazione di crisi che sta colpendo il Libano.