Coronavirus Covid-19: Sessa Aurunca, stazionario il quadro clinico del vescovo Piazza

“Il quadro clinico” del vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza, colpito dal Covid-19, “rimane stazionario. Buoni i parametri generali. Si resta in attesa di ulteriori riscontri strumentali”. Lo rende noto la diocesi. Il vescovo chiede preghiere di suffragio per don Gennaro Alfonso Amato Brodella, già vicario generale e già parroco di Ss. Bernardo e Martino in Carinola/Santa Croce, nel giorno delle esequie, che si terranno alle 16.30 all’aperto nel piazzale dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata di Genova di Carinola e verranno trasmesse sulla pagina Facebook della diocesi di Sessa Aurunca.