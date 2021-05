Coronavirus Covid-19: diocesi Nardò-Gallipoli, chiuso il santuario di Parabita. Sanificazione e tampone per tutti i frati

Il santuario della Madonna della Coltura di Parabita (Lecce) resterà chiuso per qualche giorno per la sanificazione di tutti i locali fino all’esito negativo del tampone di tutti i religiosi della comunità. A comunicarlo ai fedeli è il rettore domenicano, padre Francesco Maria Marino, dopo aver appreso la notizia dell’aggravamento delle condizioni di padre Pino, un altro frate della comunità: “Purtroppo è di poco fa la notizia che padre Pino è ricoverato all’ospedale di Tricase per una polmonite da Covid. Vi invito tutti a pregare per la sua salute già gravemente compromessa. Certo che l’esito del tampone ci consentirà di riaprire presto, affido la nostra comunità alla vostra preghiera”.