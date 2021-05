Attacchi a Israele: Farnesina, “tutte le parti adottino immediatamente misure di de-escalation, prioritario prevenire ulteriori vittime civili”

“L’Italia ribadisce la sua preoccupazione per l’escalation di attacchi e violenze in particolare a Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza e chiede che cessi immediatamente. L’Italia condanna fermamente i lanci di razzi da Gaza verso il territorio di Israele e ritiene che non siano giustificabili in alcuna circostanza”. Lo si legge in una nota diffusa dalla Farnesina. “Ci appelliamo a tutte le parti affinché adottino immediatamente misure di de-escalation e diano prova di responsabilità. È prioritario prevenire ulteriori vittime civili”, prosegue la nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, secondo cui “ogni violenza, provocazione e incitamento all’odio deve cessare e lo status quo dei Luoghi Sacri deve essere rispettato”.