Tv2000, in occasione della festa di San Leopoldo Mandić, protettore dei malati oncologici, domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 19, trasmette in diretta, dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro Romano, la santa messa presieduta da mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma e delegato del Centro per la pastorale sanitaria.