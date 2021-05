Musica: Festival Mascagni, la seconda edizione a Livorno dal 25 luglio al 16 settembre

È stata presentata oggi, in streaming, la nuova edizione del Festival Mascagni, che, dopo il debutto dello scorso anno, programma la prossima edizione dal 25 luglio al 16 settembre a Livorno. Questa edizione, il cui sottotitolo è #musicasalmastra, vedrà protagonista “la musica, il mare e le donne”: a dirigere le opere di Mascagni Beatrice Venezi e Gianna Fratta. Anche la recitazione – informano i promotori dell’iniziativa in una nota – sarà protagonista già dalla serata di apertura ufficiale che si svolgerà nelle Secche della Meloria. Il recital musicale avrà come voce narrante l’attore Michele Placido, mentre nella serata di domenica 5 settembre – dedicata alle “prospettive dell’amore dal punto di vista di Mascagni” – saliranno per la prima volta insieme sul palco Laura Morante e sua figlia Agnese Claisse.