Balcani: nasce la Balkan Free Media Initiative, per la libertà di stampa nella regione. Nicolova (direttrice), “media sotto assedio”

È nata la Balkan Free Media Initiative (Bfmi), una piattaforma che si impegna a portare l’attenzione internazionale e soprattutto quella dell’Europa occidentale sulla crescente pressione politica registrata negli ultimi anni sui media indipendenti nei Balcani.

La Bmfi avrà sede a Bruxelles con direttore la giornalista di origine bulgara Antoniette Nikolova mentre nel comitato consultivo ci sono alcuni protagonisti del giornalismo internazionale, quali John Sweeney, già direttore della Bbc e noto giornalista investigativo, Sonia Kanikova e Olga Kuvran che hanno lavorato per il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, il diplomatico statunitense, già ambasciatore in Bulgaria James Pardew. Gli altri membri del consiglio sono il giornalista francese e fondatore del movimento della società civile “EuropaNow!”, Eric Jozsef e Andrea Bonanni, giornalista italiano, esperto di questioni europee. “Oggi più che mai la libertà di stampa è sotto assedio nelle nuove democrazie del vecchio continente”, afferma al Sir la direttrice, Antoniette Nicolova (nella foto), citando l’indice di libertà di stampa di Reporters Without Borders, secondo cui, la Bulgaria è al 112° posto mentre la Serbia è al 93° posto e la Macedonia del Nord al 90° nel mondo.