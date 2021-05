Attacchi a Israele: Ucei, appello a istituzioni e media a “non rafforzare strategia di terrore di Hamas”

Le comunità ebraiche italiane “esprimono piena e assoluta solidarietà allo Stato di Israele, pregando per le famiglie e i bambini, che hanno passato la giornata di ieri e la notte nei rifugi, e sostegno morale alle forze di sicurezza impegnate in ogni dove nella indispensabile difesa”. In una nota diffusa questa mattina, l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia (Ucei) esprime “preoccupazione per l’escalation di attacchi diretti e mirati con centinaia di razzi lanciati da Gaza su ampie parti del territorio, minacciando la vita ordinaria appena ripresa e la libertà, così come per l’innesco in moltissime città di scontri armati da parte della popolazione arabo-israeliana, trascinata in una pretestuosa protesta”. Le comunità ebraiche italiane “ribadiscono l’appello agli esponenti delle istituzioni e ai media italiani, europei ed internazionali, di non dare manforte con assurde e irresponsabili ricostruzioni al disconoscimento e al miope isolamento di Israele dinanzi all’evidente offensiva costruita attorno alla questione di Gerusalemme e dei suoi luoghi santi, rafforzando la strategia di terrore e distruzione di Hamas e dei Paesi che lo sostengono e l’avvio di un conflitto che non può non chiamarsi guerra”.