Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi la nona meditazione per i “Tredici martedì” dedicata a buone pratiche per “superare le paure legate al Covid”

Oggi i frati della basilica di Sant’Antonio di Padova propongono la nona video-meditazione del percorso dei “Tredici martedì” di Sant’Antonio: “Solo un mese ci separa dal 13 giugno, Festa del nostro amato Santo”, dicono.

Oggi “fra Danilo Salezze ci parla di Antonio e della sua grande capacità di farci sentire sostenuti e sollevati, grazie alle sue Parole, alle sue predicazioni. Cosa ci direbbe oggi Antonio? Ci direbbe di non avere paura, di non temere di essere abbandonati da Dio. Egli cammina sempre accanto a noi, ci accompagna e attraversa con noi i momenti difficili”, si legge nella nota dei frati della basilica di Sant’Antonio.

“Il Covid oggi ci obbliga a proteggere la salute nostra e degli altri. In questo momento abbiamo bisogno della parola del Santo che ci dica: ‘Non aver paura’ perché ‘ho fiducia nel Signore’: ecco la grazia più grande da chiedere a Sant’Antonio!”.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica del Santo, oggi, alle ore 18, si potrà seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato «Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune», scaricabile gratuitamente in formato pdf.