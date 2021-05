Pedofilia: Casellati a don Di Noto, “Meter è riferimento per le coscienze e le istituzioni e stimolo ad impegnarsi per la tutela dei bambini”

“Un momento di grande significato perché ci permette di ricordare l’importante attività che l’Associazione da lei animata ha svolto in questi anni: proteggere i bambini, ascoltare le loro storie, accogliere le loro sofferenze, rispondere alle loro domande, sostenere e garantire lo sviluppo armonico delle loro persone, offrire loro una speranza e un futuro. Questa la vostra missione che, negli anni, ha reso l’Associazione un punto di riferimento nazionale e internazionale”. Così, in un messaggio inviato a don Fortunato Di Noto, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati rivolge a tutti i volontari e collaboratori dell’associazione Meter, in occasione della 25ª Giornata bambini vittime, apprezzamento e sostegno per l’opera a tutela dell’infanzia contro ogni forma di abuso, pedofilia e pedopornografia. Lo riferisce un comunicato di Meter riportando il seguito del messaggio: “L’Associazione è un riferimento per le coscienze chiamate a interrogarsi sul significato profondo del rispetto per il bambino nelle scelte di vita individuale, un riferimento per la società le cui dinamiche non possono più prescindere dalla considerazione dei bisogni dei bambini, un riferimento per le istituzioni che devono fare della tutela dei bambini uno degli obiettivi fondamentali della loro azione. E per questa ricchezza e generosità di impegno che voglio dunque esprimere, anche in questa ricorrenza, la mia sincera gratitudine”.

Non un semplice grazie, quello rivolto, a sua volta, da don Di Noto alla presidente Casellati ma, si legge nel comunicato, “un accorato sentimento di condivisione per il comune impegno verso i tanti minori ‘scartati’ che non ci fanno dormire e che inquietano le nostre coscienze. Insieme e non da soli si può costruire una civiltà del rispetto e dell’amore. Insieme e non da soli: ogni bambino può e deve essere liberato”.