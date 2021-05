Coronavirus Covid-19: Mattarella, “per sconfiggerlo serviranno ancora prudenza e responsabilità ma anche coraggio di progetti e di realizzazioni”

“Certo per sconfiggere il virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti. Non possiamo vanificare i sacrifici compiuti anche peri l rispetto che dobbiamo ai tanti morti, alle tante sofferenze patite. Accanto alla responsabilità servirà anche tanta determinazione e iniziativa. Sarà necessario anche il coraggio di progetti e di realizzazioni che aiutino a sviluppare insieme innovazione e qualità, che portino a migliorare quanto ritenuto obsoleto, difettoso, frenante”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per l’anno 2021 che si è svolta al Quirinale. Il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di “fare sistema per il bene comune”, “perché – ha spiegato – dalle gravi crisi come quella che stiamo attraversando si esce soltanto con la solidarietà, con la visione, con il senso di appartenenza a una storia comune”.