Lavoro: Ac e Acli Gorizia, il 13 maggio webinar “Abitare una nuova stagione economico-sociale” con don Bignami e mons. Redaelli

“‘E al popolo stava a cuore il lavoro’ (Ne 3,38). Abitare una nuova stagione economico-sociale”. Questo il titolo del webinar promosso dall’Azione Cattolica diocesana di Gorizia in collaborazione con le Acli provinciali per la serata di giovedì 13 maggio. All’incontro online parteciperanno don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Cei, ed Alessia Rosolen, assessore a Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Maria Redaelli. L’incontro, moderato da Guido Baggi, verrà trasmesso sui canali social (Facebook e YouTube) dell’Azione Cattolica di Gorizia a partire dalle 20.30.