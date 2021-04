Terremoto L’Aquila: Fico, “necessario l’impegno di tutti per far rinascere realtà territoriali ferite”

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha individuato nei territori colpiti dai terremoti uno degli ambiti nel quale è necessario intervenire in modo specifico. La strada per il rilancio di un Paese stremato dall’attuale pandemia passa necessariamente anche attraverso la rinascita di quei territori così a lungo provati. È una sfida e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità che non va sprecata”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 12° anniversario del terremoto dell’Aquila.

“Nella notte tra il 5 ed il 6 aprile di dodici anni fa un terribile terremoto colpì il territorio dell’Aquila. Il primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, in pochi istanti, persero tutto”, afferma la terza carica dello Stato.

“Dopo quel tragico evento è iniziato un complesso, e tuttora incompiuto, percorso di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio, del tessuto economico, così come dei luoghi, delle tradizioni e dei ritmi di vita espressione dell’identità storica e civile di quella comunità”, prosegue Fico, secondo cui “L’Aquila e i suoi borghi limitrofi non possono essere dimenticati, soprattutto in un momento così difficile”. “Serve l’impegno di tutti – ha concluso il presidente della Camera – per far rinascere realtà territoriali così duramente ferite, puntando sulle loro specifiche potenzialità, il loro prestigio culturale e le loro tradizioni civili”.