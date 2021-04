Papa Francesco: intenzione preghiera aprile, “per difendere i diritti umani fondamentali servono coraggio e determinazione”

“Per difendere i diritti umani fondamentali servono coraggio e determinazione”: lo sottolinea Papa Francesco, nel video messaggio con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile, diffuso dalla Rete mondiale di preghiera del Papa. “Mi riferisco – spiega il Pontefice – al fatto di opporsi attivamente alla povertà, alla disuguaglianza, alla mancanza del lavoro, della terra e della casa, dei diritti sociali e lavorativi. Pensate che molte volte i diritti umani fondamentali non sono uguali per tutti. C’è gente di prima, seconda e terza classe e persone considerate scarti. No. Devono essere uguali per tutti. E in alcuni luoghi difendere la dignità delle persone può significare andare in prigione, anche senza processo. O può significare la calunnia”. Il Santo Padre chiarisce: “Ogni essere umano ha diritto di svilupparsi integralmente; e questo diritto fondamentale non può essere negato in nessun Paese”. Di qui l’invito: “Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi, perché vedano che i loro sacrifici e il loro lavoro portino frutti abbondanti”.