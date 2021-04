Pasqua: Caritas Grosseto, domenica e lunedì distribuiti 70 pasti ogni giorno, grazie all’impegno di 11 volontari

Accanto alla Pasqua celebrata nella liturgia, la Pasqua celebrata nel servizio agli ultimi. Caritas, infatti, ha portato avanti la presenza quotidiana della Chiesa di Grosseto fra coloro che hanno bisogno. Domenica sono stati distribuiti 70 pasti, 60 in piazza Barsanti e 10 a domicilio per anziani e disabili assistiti dalla mensa. In servizio 11 volontari, dalla preparazione in cucina fino alla consegna. Il menu ha previsto tagliatelle al ragù, roastbeef con patate al forno, pane, acqua e dolce fatto in casa. Il lunedì dell’angelo stessi numeri. E domenica un ospite, come desiderio di contraccambiare, ha donato alle volontarie un mazzetto di fiori recisi insieme ad alcune spighe.