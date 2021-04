Libri: pubblicata l’edizione aggiornata di “La Vita dello Spirito” con gli scritti di Papa Francesco

Nelle librerie l’edizione aggiornata del volume “La Vita dello Spirito. Dio parla al Cuore dell’uomo”, curato da don Franco Nardin. Contiene brani di scritti e discorsi di Papa Francesco da cui emerge un pensiero teologico e antropologico centrato sulla spiritualità del cuore. Discernimento, combattimento spirituale, accompagnamento, relazioni, tenerezza, amore per gli ultimi, tra le parole del Papa più ricorrenti che disegnano la sua immagine di Chiesa sempre in uscita.

L’aggiornamento del testo riguarda l’inserimento di riferimenti contenuti nell’enciclica Fratelli tutti e nella lettera apostolica Patris Corde; vi trovano spazio poi brani del discorso introduttivo di Francesco al “Patto Educativo Globale”; le sue indicazioni sul compito della teologia e la necessità del discernimento; infine, frasi tratte dall’esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Come scrive nella premessa il curatore don Franco Nardin, dal volume edito dal Gruppo San Paolo emerge una “autentica spiritualità del Cuore, che sa integrare le grandi tradizioni della Chiesa e della spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola”, il fondatore della Compagnia di Gesù, sul cui insegnamento si è formato Papa Francesco. Un pensiero teologico che rappresenta un forte contributo alla vita spirituale per tanti fedeli, laici e consacrati, che desiderano aprirsi alla voce dello Spirito, per guarire il proprio cuore, e avere la capacità di “comprendere i segni che la Divina Provvidenza ci lascia ogni giorno”. “Mi auguro che queste pagine possano diventare un vademecum per la vita spirituale di tanti fedeli e anime consacrate o sacerdotali, perché siano guidati nel discernimento di sentimenti e pensieri del proprio cuore e della propria vita”, scrive nella prefazione il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis.