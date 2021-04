Giornata internazionale sport: Guterres (Onu), “torneremo tutti a giocare e esultare quando ognuno di noi sarà salvo dalla pandemia”

“Mentre la diffusione di vaccini alimenta la speranza e gli spettatori iniziano a ritornare negli stadi, il mondo dello sport ha un contributo cruciale da dare in vista di una ripresa sicura e sostenibile. Le Nazioni Unite intendono continuare a lavorare con sportivi e organizzazioni in tutto il mondo per sostenere l’azione climatica e promuovere pace, diritti umani e sviluppo sostenibile. Torneremo tutti a giocare e esultare quando ognuno di noi sarà salvo dalla pandemia”. Lo dichiara il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la ace.

“Lo sport – sottolinea Guterres – è una delle grandi attività umane – un modello di lavoro di squadra, una piattaforma per l’eccellenza individuale, uno stimolo di crescita economica per tutta la società”. “Da tempo – ricorda il segretario generale – le Nazioni Unite cooperano in mille modi con atleti, federazioni e associazioni sportive per utilizzare questo grande potere per costruire ponti di amicizia e convivenza, promuovere stili di vita sani, far progredire il nostro lavoro in favore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo e l’Agenda 2030”.

Secondo Guterres, “il mondo dello sport è investito di importanti responsabilità: ridurre la propria impronta carbonica; soddisfare gli standard internazionali in materia di lavoro; combattere discriminazione e pregiudizi di ogni tipo; respingere la corruzione; garantire che i maggiori eventi sportivi globali, come la Coppa del mondo Fifa e i Giochi olimpici e paralimpici, che uniscono il mondo, lascino un’eredità positiva”.

“La pandemia del Covid-19 ha comportato nuove sfide per il mondo dello sport. Lavoratori, tifosi e atleti hanno sofferto il dolore dell’assenza, la perdita di guadagni, i sogni rinviati”, osserva il segretario generale dell’Onu, evidenziando che “tuttavia, molte competizioni e federazioni hanno trovato nuovi modi per creare gioiose opportunità per le comunità malgrado la crisi”.