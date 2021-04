Giornata mondiale salute: Acli, “prevenzione contagi e brevetto libero su vaccini per superare l’emergenza Covid-19”

Le Acli nazionali, in occasione della Giornata mondiale della salute he ricorre domani, 7 aprile, con il titolo “Costruire un mondo più giusto e più sano”, esprimono la loro vicinanza e assicurano le loro preghiere per quanti soffrono a causa del virus, in particolar modo per le categorie più fragili: gli anziani e i giovani. “La Giornata della salute – affermano in un comunicato – è anche un’occasione per richiamare tutti al rispetto delle regole anti contagio, perché la prevenzione è la prima vera arma per combattere il coronavirus, e per rilanciare l’adesione alla campagna ‘Nessun profitto dalla pandemia’ che ha l’obiettivo di ‘liberare’ i brevetti dalle grandi case farmaceutiche per aumentare la produzione dei vaccini e raggiungere la copertura vaccinale anche nei paesi più poveri”.