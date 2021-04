Coronavirus Covid-19: un milione e mezzo di vaccini Pfizer in distribuzione entro domani

Ammonta a 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata di domani raggiungeranno le Regioni. Ne dà notizia la struttura del commissario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, spiegando che “si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall’inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili”.

Riferendosi proprio alla categoria delle persone vulnerabili, la struttura commissariali precisa che nell’ultima settimana, è cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di vaccino.