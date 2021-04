Geopolitica: Martedì del mondo, stasera webinar su crisi nel Myanmar e sul sud-est asiatico con il missionario De Battisti e p. Cervellera

La crisi del Myanmar e non solo. La voglia del sudest asiatico di democrazia e di smarcarsi dalla Cina. Il ruolo degli Usa. I cristiani in un sub continente in cui si convive tra buddisti e musulmani. E, per concludere, un viaggio tra i missionari in Tailandia, dove i cattolici rappresentano lo 0,3% della popolazione.

È una serata composita quella dei “Martedì del mondo” in programma sul proprio canale YouTube, martedì 6 aprile, alle 20.30, in modalità webinar, con presenze in studio, in collegamento e contributi registrati. L’evento dal titolo “Uno sguardo sul sud est asiatico”. In studio, assieme alla giornalista di Fondazione Nigrizia, Jessica Cugini, ci sarà don Attilio de Battisti, missionario fidei donum in Tailandia, e in collegamento padre Bernardo Cervellera, missionario e direttore di Asia News, agenzia di stampa del Pontificio istituto missioni estere. Ospiti con contributi video sui temi scelti per la serata: il card. Luis Antonio Tagle, sentito quando era arcivescovo di Manila, Stefano Vecchia, giornalista, corrispondente da Bangkok per diversi quotidiani, Emanuele Scimia, vice direttore di Asia News, Alessia Mosca, della segretaria generale di Italia-Asean, ed esperienze di missionari che lavorano nel sud est asiatico. In apertura, come di consueto, le brevi dal mondo curate da Raffaello Zordan della redazione di Nigrizia. L’evento è promosso da Fondazione Nigrizia, Cestim, Combonifem, ProgettoMondo Mlal, Cpi Centro Pastorale Immigrati.