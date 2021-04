Pasqua: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “dare slancio alla nostra vita di battezzati”

“Questo giorno è il giorno fatto dal Signore”. Così il vescovo della di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, durante la messa della domenica di Pasqua celebrata in cattedrale. “La pietra che i costruttori hanno scartato – ha aggiunto – è diventata pietra d’angolo e questa verità diventa per noi motivo non solo per riflettere, ma per dare slancio alla nostra vita di battezzati”.

“L’esperienza della fede pasquale – ha sottolineato il presule – scaturisce da questo momento cruciale per la storia dell’umanità non c’è più il corpo, Cristo è risorto. ‘La morte non ha più potere su di Lui’. Le parole che da quel momento la Chiesa tutta intera è portata a professare sono: Cristo è risorto, è veramente risorto”. Un annuncio, questo, che, per Schillaci, “è credibile nel momento in cui diventa testimonianza” ed “anche noi vogliamo accogliere questo annuncio per dare testimonianza” in quanto “se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede”. Nel richiamare le parole del Papa nel messaggio per la Quaresima: “È vero che molte volte sembra che Dio non esista”, ma “è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto”, Schillaci ha formulato “l’augurio che ciascuno e tutti riscopriamo questa bellezza, che in ciascuno di noi ci sia serenità, gioia, pace, nelle nostre case, in ogni persona, nella nostra terra, nel mondo. Il Signore è risorto testimoniamolo con atti e gesti concreti di vita”.