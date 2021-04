Coronavirus Covid-19: Oxfam, “senza un vaccino per tutti crack da 9.000 miliardi di dollari nel 2021”

In occasione degli Spring meetings del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale in programma fino all’11 aprile i Paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per proteggere dal Covid-19 ogni persona, in ogni parte del mondo e scongiurare una catastrofe economica globale, con perdite stimate fino a oltre 9.000 miliardi di dollari nel 2021″. È il monito lanciato oggi da Oxfam, membro della People’s vaccine alliance, che chiede ai leader delle nazioni più ricche di “affrontare con decisione il problema della cronica scarsità dei vaccini, che sta innescando accese dispute tra Paesi e shock economici ovunque e di non tergiversare con la deliberazione di una nuova, per quanto limitata, emissione di diritti speciali di prelievo per 650 miliardi di dollari, fornendo liquidità extra ai Paesi a basso e medio reddito che ne hanno disperato bisogno”. “Solo così – afferma Oxfam – si potranno garantire protezione sanitaria e sostegno economico a chi si trova in maggiori difficoltà nell’affrontare il Covid-19, mentre il virus continua a diffondersi e mutare, mettendo a repentaglio la vita e la salute delle persone e generando shock finanziari a ogni latitudine”. La scarsità di dosi e i costi insostenibili per i Paesi in via di sviluppo, osserva Oxfam, potrebbero far pagare un prezzo altissimo anche alle nazioni più ricche, che si sono assicurate finora la stragrande maggioranza delle forniture: “In media quest’anno fino a 2000 dollari in meno di capacità di spesa pro-capite, per l’Italia circa 1500 dollari. Insieme Usa, Regno Unito, Giappone, Germania, Francia e Italia potrebbero perdere 2.300 miliardi di dollari”. Oxfam invita ad accettare la proposta avanzata da India, Sud Africa e altri 100 Paesi, per la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui brevetti delle Big Pharma. Per questo ha lanciato una petizione con la richiesta di sospendere il monopolio delle multinazionali farmaceutiche sui brevetti dei vaccini Covid, che si può firmare qui.