Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi la quarta meditazione per i “Tredici martedì” dedicata al Creato

Continua, oggi, con la quarta meditazione il percorso dei “Tredici martedì”, che per 13 settimane prepara spiritualmente alla festa di Sant’Antonio di Padova, il 13 giugno. Con padre Fabio Turrisendo, si legge in una nota dei frati della basilica del Santo, “scopriamo oggi il rapporto del nostro Santo con il Creato. Per Antonio, vero francescano, il creato è un libro che ci rimanda al suo autore. La bellezza della natura, la ricchezza della biodiversità, l’armonia degli ecosistemi, ci parlano della bontà del Creatore, ma ci fanno anche un appello: essere grati, rispettosi e custodi di quanto ci è stato donato, dall’ambiente in cui vivo al fratello che ho accanto”.

Quella di cui parla sant’Antonio è una “conversione ecologica” integrale, per “passare dall’indifferenza verso l’inquinamento e l’iniquità all’urgenza di spenderci per il bene comune”.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica del Santo, oggi alle ore 18, si potrà anche seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.