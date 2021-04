Donne e religioni: Cosenza, 9 aprile incontro su esempi di “donne che creano valore”

“La donna nelle religioni. Esempi di donne che creano valore”: è il titolo dell’incontro on line che si svolgerà il 9 aprile (ore 11.30) sul canale facebook del Polo scolastico cosentino “Brutium”, per iniziativa dello stesso Polo guidato dalla dirigente scolastica, Rosita Paradiso. L’evento, promosso in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, con l’associazione culturale Coesistenza e con il Gruppo di dialogo interreligioso per la Pace di Cosenza, gode del patrocinio dell’amministrazione comunale, che sarà rappresentata dall’assessore Alessandra De Rosa, delegata ai rapporti con le comunità religiose. Previsti interventi di rappresentanti di diverse fedi, cristiana, buddista, baha’i e islamica. A moderare l’incontro sarà la giornalista dell’agenzia DiRe, Marta Nicoletti. “Nel confronto tra gli esponenti delle varie realtà del Gruppo interreligioso – si legge in un comunicato degli organizzatori – si farà riferimento a figure di donne, del passato e del presente, (tra queste Chiara Lubic, Maria Maddalena, Latifa Ibn Ziaten) che con la loro vita e le loro scelte, ispirate da principi di autentica religiosità, hanno dato un particolare contributo al benessere sociale, spirituale e culturale, non senza grandi sacrifici, talvolta anche estremi”. L’obiettivo dell’evento, “rivolto ai giovani, è quello di favorirne la riflessione sul tema dell’equiparazione dei diritti tra uomini e donne, cercando di approfondire quali siano la concezione e il ruolo della donna in ambito religioso e civile, poiché – come registra nella sua attività l’Osservatorio interreligioso sulla violenza contro le donne – si ravvisa ancora oggi una profonda e dolorosa aporia tra principi religiosi, giuridici e realtà di fatto”.