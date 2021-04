Spiritualità: Festival biblico extra, domani Erri De Luca “legge” il Qoèlet

Sarà una meditazione a partire dal libro del Qoèlet quella che lo scrittore Erri De Luca proporrà domani come prima iniziativa offerta dalla diocesi di Treviso per il Festival Biblico 2021. Un anticipo del Festival “estivo”, nel mese di giugno, questo “Festival Biblico extra” che sta proponendo dallo scorso 10 marzo una serie di appuntamenti digitali: due cicli di incontri online (le Meditazioni e i dialoghi di “Salotto San Paolo”) ispirati al tema della fratellanza universale che farà da filo conduttore alla 17ª edizione dal titolo “Siete tutti fratelli” (Mt 23,8).

La meditazione di De Luca sarà sul tema “‘Manda il tuo pane sopra i monti delle acque’ (Qo 11,1) – Impressioni di un lettore sul libro del Qoèlet”. Ad introdurre lo scrittore napoletano sarà il biblista don Michele Marcato, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose Giovanni Paolo I. L’evento si svolgerà online alle 18.30 e potrà essere seguito in diretta sul sito www.festivalbiblico.it, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube del Festival Biblico e sul canale YouTube della diocesi di Treviso.

Come spiega una nota, “saranno i temi della fraternità e della custodia del creato a risuonare, grazie all’ascolto del testo ebraico sviluppato dallo scrittore”. A fare da sottofondo all’incontro sarà il Centro di spiritualità e cultura “Don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa, da sempre dedicato all’incontro dell’uomo con la natura.