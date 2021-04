Giornata internazionale Coscienza: WeWorld Onlus, 6 aprile conferenza finale del progetto MigratED

In occasione della giornata internazionale della coscienza, che si celebra il 5 aprile, WeWorld Onlus organizza la conferenza finale multi-stakeholder del progetto MigratED, in collaborazione con i partner dei 5 paesi coinvolti: Italia, Grecia, Slovenia, Portogallo e Cipro. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il confronto e il dibattito politico sui temi quali educazione alla cittadinanza globale, inclusione sociale ed educativa ed educazione digitale. L’evento verrà trasmesso live sulla pagina Facebook di WeWorld Global, nelle giornate del 6 Aprile dalle 15.30-18 e del 7 aprile dalle 9 alle 13. WeWorld è un’organizzazione italiana indipendente attiva in 27 Paesi compresa l’Italia con progetti di Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario per garantire i diritti delle comunità più vulnerabili a partire da donne, bambine e bambini. Le attività sono finanziate, tra gli altri, da Ue, Agenzie delle Nazioni Unite, Enti locali e da risorse private provenienti da cittadini, fondazioni, cooperative e aziende. Nell’ultimo anno l’organizzazione ha attivato oltre 300 partenariati. MigratED (Migrations and human rights enhanced through technology in education) è un progetto europeo che diffonde buone pratiche educative su dialogo interculturale, migrazioni e diritti umani, formando insegnanti ed educatori su questi temi e sull’uso di strumenti digitali e multimediali nella didattica. Esso coinvolge i giovani e la comunità educante in una campagna di sensibilizzazione digitale per la promozione di una cultura di condivisione e accoglienza in Italia, Portogallo, Slovenia, Cipro e Grecia.