Solidarietà: Caritas di Anagni, Palestrina e Tivoli, oltre mille pacchi viveri distribuiti grazie al contributo di una banca locale

Più di mille pacchi alimentari sono stati consegnati a famiglie bisognose dei territori dai volontari delle Caritas diocesane di Anagni-Alatri, Palestrina e Tivoli per le festività pasquali. L’operazione di solidarietà, realizzata in coordinamento dalle tre Chiese locali del Lazio, è stata possibile grazie al contributo della Banca Centro Lazio. “Lavorare insieme ci consente di realizzare progetti migliori e di mettere in rete energie e idee – afferma il condirettore della Caritas diocesana di Anagni, Piergiorgio Ballini –. Si porta a casa un risultato condiviso e che dà più frutti”. Gli fa eco il direttore della Caritas diocesana di Tivoli, Virgilio Fantini: “Stiamo agendo per un coordinamento sempre più fattivo a favore delle famiglie”. “Alla luce dell’emergenza che viviamo, tanta è la carità, ma altrettanto cresciute sono le povertà”, aggiunge Fabio Leggeri, direttore della Caritas di Palestrina. Durante la pandemia, lo stesso istituto di credito ha donato 300 pacchi alimentari per le famiglie bisognose, 200mila euro agli ospedali di Palestrina (Rm) e di Alatri (Fr) per l’acquisto di materiale sanitario e ha contribuito all’acquisto di un mezzo di trasporto per l’Unitalsi. “Siamo una banca del territorio, fatta di soci che vogliono essere vicini a chi è nel bisogno. Gli sforzi enormi e la conoscenza delle necessità da parte di Caritas e Unitalsi ci aiutano a raggiungere chi davvero è in difficoltà. Speriamo in futuro di sostenere iniziative di rilancio dell’economia, soprattutto attraverso i giovani”, conclude Amelio Lulli, presidente della Banca Centro Lazio.