Sanità: Busia (Anac), “oggi le sfide sono digitalizzazione, semplificazione e trasparenza”. Coscioni (Agenas), “cittadini hanno diritto a informazione chiara”

“Le sfide oggi si chiamano digitalizzazione, semplificazione e trasparenza, fondamentali nel settore della sanità così centrale oggi, ma anche particolarmente esposto ai rischi di corruzione. In questo settore, gli episodi corruttivi sono particolarmente odiosi e hanno un prezzo ancora più alto, perché si riverberano direttamente sulla salute e sulla vita delle persone”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, intervenendo alla Giornata nazionale per l’integrità in sanità, organizzata da Transparency International Italia e Re-Act nell’ambito del Forum per l’integrità in sanità, iniziativa nata nel settembre 2020 che mira ad aumentare l’integrità, la responsabilità, l’etica e la trasparenza del Sistema sanitario italiano. “Le spese urgenti in deroga possono creare rischi, al di là delle buone intenzioni. Abbiamo bisogno di regole certe e di stazioni appaltanti qualificate non solo per rispondere alle emergenze, ma per garantire il corretto utilizzo degli ingenti investimenti pubblici che con il Pnrr saranno destinati alla cura delle persone. Stiamo proponendo al governo misure per semplificare ed agevolare l’attività anche delle aziende sanitarie per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, liberandole da alcuni adempimenti burocratici e vogliamo collaborare con le altre istituzioni per garantire celerità, trasparenza nel rispetto delle norme Ue”, ha aggiunto Busia.

“La corruzione porta con sé non solo conseguenze economiche ma mette a rischio la salute dei cittadini. Il Pnrr offrirà un’opportunità unica per investire nel nostro sistema sanitario e sarebbe un crimine sprecare un solo euro di quelli che saranno stanziati – ha dichiarato Enrico Coscioni, presidente di Agenas -; è dunque importante affiancare Regioni e aziende con spirito di collaborazione per valorizzare il lavoro anticorruzione che fanno e incrementare il livello di trasparenza al fine di favorire il miglioramento dei servizi. La trasparenza ha un ruolo chiave anche nella comunicazione, lo stiamo vedendo nella gestione della pandemia e del piano vaccinale. I cittadini hanno il diritto ad essere informati in modo chiaro e tempestivo e le istituzioni devono essere in grado di far fronte a questa esigenza”.

“Il Forum per l’integrità in sanità è un’opportunità per mettere a fattor comune le singole esperienze a favore della trasparenza, dell’integrità e della condivisione di buone pratiche – ha sostenuto la presidente di Transparency International Italia, Iole Anna Savini. L’obiettivo è quello di rafforzare i sistemi di prevenzione della corruzione all’interno delle aziende, sia fornendo momenti di confronto sui piani anticorruzione, sia approfondendo la conoscenza delle pratiche che possono essere adottate dai responsabili anticorruzione nello svolgimento del loro ruolo”.