Alluvioni in Indonesia: Caritas, al via aiuti umanitari. Attivati punti di soccorso nelle parrocchie locali

È già partita la macchina degli aiuti umanitari Caritas per aiutare le popolazioni indonesiane colpite dalle inondazioni a Pasqua, nella regione East Nusa Tenggara. Caritas Indonesia è subito intervenuta coordinando gli interventi delle Caritas locali di Flores (Larantuka, Ende e Ruteng), di Timor (Kupang, Atambua) e di Sumba (Weetabula). La Caritas, in coordinamento con il governo locale, che sta procedendo alle evacuazioni, ha attivato 3 punti di soccorso nelle parrocchie locali per distribuire cibo e acqua potabile, ma anche medicine, generatori e combustibile. “La zona più colpita è quella di Larantuka, da dove ancora non si hanno informazioni chiare date le difficoltà di comunicazione per l’elettricità che va e viene e per la connessione telefonica debole – dice padre Fredy Rante Taruk, direttore di Caritas Indonesia –. Molte strade sono ancora inaccessibili e l’isola di Adonara, dove i danni sono stati maggiori, è difficilmente raggiungibile. Abbiamo già attivato una raccolta fondi nella nostra rete Caritas indonesiana. Molte famiglie non hanno più un posto dove potersi riparare”. Le violente alluvioni e frane sono state provocate dal ciclone tropicale Seroja, che ha riversato acqua per 4 giorni consecutivi. Tra le zone colpite l’isola di Flores, l’isola di Sumba e la parte occidentale dell’isola di Timor. I dati ancora provvisori parlano di oltre 130 morti, decine di dispersi, migliaia di sfollati e di abitazioni ed edifici danneggiati e coperti dal fango. L’Indonesia non sembra avere tregua. Questa nuova emergenza è infatti arrivata dopo il terremoto che ha colpito pochi mesi fa la zona di Mamuju e a ridosso dell’attacco terroristico suicida nella cattedrale cattolica di Makassar durante le celebrazioni della Domenica delle Palme. Tutto questo mentre sono oltre 1,5 milioni i contagi da Covid-19 e quasi 42.000 i decessi. Caritas Italiana è presente in Indonesia e collabora con la rete Caritas del Paese da più di 15 anni con azioni di sviluppo e aiuti in caso di emergenze umanitarie. Per sostenere gli interventi tramite Caritas italiana: www.caritas.it.