Volontariato: Misericordie d’Italia, lanciata la campagna di adesione “Gente al servizio della gente”

È partita in questi giorni la campagna di adesione della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia “Gente al servizio della gente”, che ha l’obiettivo di rafforzare il Movimento. Attraverso dei video lanciati sui maggiori social, Misericordie promuove un impegno personale e volontario di chiunque voglia, soprattutto in questo periodo di pandemia di Covid-19 che, visti i dati ancora poco tranquillizzanti, necessita di nuove forze per il sostegno quotidiano della popolazione. Nuovi volontari che in futuro potrebbero aiutare le confraternite nel portare la spesa o i farmaci alle persone più deboli o in quarantena, trasportare gli anziani a fare terapie, analisi, visite mediche o anche solo rispondendo alle telefonate dei cittadini in difficoltà, fino anche a seguire un percorso di formazione che li potrà qualificare a diventare soccorritore o autista nelle emergenze. Per tutte le informazioni, il sito di riferimento è quello della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia o il numero verde 800.194.356.