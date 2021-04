Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Koto Khoarai

“Gratitudine” per la sua testimonianza di consacrato e per il suo “lungo impegno nella promozione delle vocazioni al sacerdozio e per la sua dedizione all’apostolato educativo nella Chiesa del Lesotho”. Ad esprimerle è il Papa, nel telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta sabato 17 aprile, del card. Sebastian Koto Khoarai, vescovo emerito di Mohale’s Hoek, in Lesotho, inviato a mons. John Joale Tlhomola, vescovo di Mohale’s Hoek. “Mi unisco alla preghiera affinché il nostro Padre celeste possa assicurargli la ricompensa per il suo lavoro instancabile”, prosegue Francesco, affidando l’anima del cardinale defunto “alla gioia del Regno eterno” e impartendo la sua benedizione apostolica “a tutti coloro che sono nel lutto”, come “segno di consolazione e di pace”.