Oratori: “Progettare con cura”, giovedì 22 aprile incontro per gli educatori delle 10 diocesi lombarde

“Progettare con cura”: è il titolo dell’incontro di formazione al quale parteciperanno, giovedì 22 aprile dalle ore 17, on line sulla piattaforma Zoom, gli educatori delle 10 diocesi lombarde coinvolte nel progetto “Giovani in cammino 2020/21”, realizzato da Regione ecclesiastica Lombardia e cofinanziato da Regione Lombardia. “Gli adolescenti hanno pagato duramente il prezzo dell’isolamento imposto dal Covid. Il rarefarsi di occasioni di incontro ha esasperato il disagio tipico di un’età di passaggio. Proprio gli oratori – spiegano i promotori –, anche se sottoposti alle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, hanno continuato a offrire in questi mesi luoghi preziosi di socialità e formazione spirituale sperimentando modalità nuove. Non solo: hanno approfittato di questo tempo per immaginare il futuro. Questi saranno i temi al centro dell’incontro di formazione”. L’incontro sarà introdotto da rappresentanti delle istituzioni civili e religiose che hanno dato avvio a questo percorso condiviso. Interverranno nella prima parte dell’evento Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Stefano Bolognini (assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione), mons. Maurizio Gervasoni (vescovo delegato per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale lombarda) e don Stefano Guidi (coordinatore di Odl – Oratori diocesi lombarde). Alle 17.40 seguiranno le relazioni del garante regionale per infanzia e adolescenza, Riccardo Bettiga, e del responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei, don Michele Falabretti. Alle 18.20 dialogo con i partecipanti.

L’appuntamento conclude il percorso di formazione iniziato a marzo legato al progetto “Giovani in cammino 2020/21” nel corso del quale giovani tra i 18 e i 31 anni, impegnati come educatori negli oratori delle 10 diocesi lombarde, “hanno elaborato complessivamente 150 azioni attualmente in corso di cui beneficiano in maniera indiretta migliaia di ragazzi e famiglie: dai doposcuola per gli adolescenti all’educativa di strada fino ai gruppi informali. Proprio a partire da queste esperienze inizierà una fase di ascolto dei bisogni del territorio e una formazione specifica”.

In Lombardia si trova quasi il 40% degli oratori italiani: 2.307 su quasi 6mila nella Penisola espressione delle 3.211 parrocchie presenti nelle 10 diocesi lombarde. Il 72% delle parrocchie della regione ospita un oratorio attivo, con una diffusione capillare in quasi tutti i Comuni.