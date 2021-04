Coronavirus Covid-19: dall’Ue 100 milioni di euro per vaccinazioni in Africa. Azioni antipandemiche anche nelle aree di conflitto

Il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, visita oggi i centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc) ad Addis Abeba. Questa visita “segna – secondo un comunicato diffuso a Bruxelles – l’inizio dell’attuazione della nuova iniziativa umanitaria dell’Ue da 100 milioni di euro a sostegno delle campagne di vaccinazione Covid-19 in Africa”. Questa iniziativa “fa parte degli sforzi della Commissione europea per garantire a tutti un accesso equo a vaccini sicuri ed efficaci”. Janez Lenarčič afferma: “Questo finanziamento contribuirà a garantire che nessuno venga lasciato indietro”. L’iniziativa Ue, con un ruolo guida dell’Africa Cdc, sosterrà due dimensioni complementari delle campagne di vaccinazione. Un percorso di finanziamento indicativo di 25 milioni di euro “mirerà a sostenere il lancio della campagna di vaccinazione nei Paesi africani. Ciò includerà il sostegno al rafforzamento delle capacità delle autorità sanitarie nazionali e degli operatori sanitari. Affronterà anche le lacune logistiche critiche, comprese le attrezzature”. Il secondo percorso, con un finanziamento indicativo di 65 milioni di euro, “mira a sostenere il lancio di campagne di vaccinazione in contesti umanitari specifici, in particolare in aree di conflitto e difficili da raggiungere, attuate attraverso attività specifiche per esigenze, in stretta collaborazione con vari partner umanitari dell’Ue”. Altri 10 milioni di euro sono in riserva, “da destinare a uno qualsiasi dei due binari, se necessario”.