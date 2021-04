Migrazioni: diocesi Palermo, domani la presentazione del report 2020 sul diritto d’asilo a cura della Fondazione Migrantes

Sarà presentato domani, mercoledì 21 aprile, con un webinar, nell’arcidiocesi di Palermo il report 2020 della Fondazione Migrantes “Il diritto d’asilo. Costretti a fuggire… ancora respinti”. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio per la pastorale delle migrazioni, dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali-Ufficio stampa, in collaborazione con il Cir-Migrare dell’Università di Palermo, comincerà alle 18 e si svolgerà sulla piattaforma StreamYard dell’arcidiocesi di Palermo. Sarà possibile seguirla sul canale YouTube dell’arcidiocesi e sulla pagina Facebook.

Parteciperà l’arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, con Francesco Lo Piccolo, direttore del Cir-Migrare, Mariacristina Molfetta, redattrice del report 2020. Interverranno anche Giusto Picone, coordinatore scientifico Cir-Migrare, Aldo Schiavello (Università di Palermo: i corridoi universitari, Unicore), Anna Cullotta, (Caritas diocesana, Unicore ed Apri), Eliana Romano, che si occupa di accoglienza dei rifugiati nella scuola. Introdurrà i lavori Mario Affronti, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle migrazioni. Modererà l’incontro Luigi Perollo, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali-Ufficio Stampa.