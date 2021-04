Donne: Casellati, “la testimonianza di Lina Merlin sia di esempio per le tante che continuano a lottare per la tutela dei propri diritti”

“Il prossimo 11 maggio la prima donna eletta al Senato, Lina Merlin, tornerà a Palazzo Madama”. Lo afferma il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, annunciando la cerimonia che, alle 11, la vedrà inaugurare il busto bronzeo di Lina Merlin, collocato al primo piano di Palazzo Madama, accanto all’ingresso laterale dell’Aula. “Sono molto contenta che il busto di una donna che ha contribuito a scrivere la storia della Repubblica possa finalmente essere esposto in Senato”, aggiunge la seconda carica dello Stato, augurando che “la testimonianza di Lina Merlin sia di esempio per le tante donne che oggi continuano a lottare per la tutela dei propri diritti”. “Desidero ringraziare la città di Padova per avere promosso e sostenuto questa iniziativa, che intende ricordare la figura politica di una nostra grande concittadina”, conclude Casellati.