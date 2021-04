Diocesi: Prato, con zona arancione anche i ragazzi più grandi possono tornare in parrocchia per il catechismo in presenza

Dopo i bambini delle elementari e quelli di prima media, anche i ragazzi più grandi potranno tornare a frequentare il catechismo in presenza nelle parrocchie della diocesi di Prato. L’indicazione arriva dalla Curia a seguito del ritorno della provincia di Prato in zona arancione.

“Le parrocchie che vorranno – scrive la Curia ai parroci – potranno riprendere la catechesi in presenza per tutti i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado”. Per don Carlo Geraci, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, “si tratta di una occasione importante per poter incontrare nuovamente i ragazzi che si apprestano a ricevere il sacramento della Cresima, una opportunità per vederli di persona e vivere insieme un momento di preparazione nel rispetto delle norme di sicurezza”. La diocesi ricorda che in questo periodo è in corso in molte parrocchie pratesi il conferimento dei sacramenti della Comunione e della Confermazione.